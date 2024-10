Ao lado da filha, Jenilson é o primeiro candidato a prefeito a votar: “Que vença o melhor”

O candidato Jenilson Leite, do PSB, chegou para votar no Fórum Barão do Rio Branco, às 8h da manhã, neste domingo (06), primeiro turno das eleições. Ao falar, com a imprensa, ele fez um balanço positivo de sua campanha e criticou o derrame de santinhos.

“Falamos nos programas eleitorais o que nós pretendemos fazer por Rio Branco e, durante os debates também fizemos isso, sem atacar ninguém. Não achamos que fazer campanha é atacar a pessoa ou demonstrar, primeiramente, os defeitos dos outros. Fizemos o contrário: procuramos mostrar o que precisa ser feito para nossa população”, afirmou.

Leite reforçou sua esperança de que o resultado das eleições seja o melhor para a cidade e para os cidadãos:

“Que vença as eleições, o melhor para a população, aquele que possa, ao longo dos próximos quatro anos, cuidar de fato dos problemas que vivenciamos e que temos na nossa cidade”, disse o candidato.

No entanto, Leite expressou indignação em relação ao que chamou de uso indevido de recursos financeiros para influenciar o resultado da eleição:

“Registro por fim também a nossa indignação de, ao longo de toda essa campanha, termos visto o poder financeiro tentar influenciar o resultado final das eleições”, declarou.

O candidato também denunciou o derramamento de material de propaganda próximo aos locais de votação:

“Até o último minuto, no trajeto que fiz da minha casa até aqui, o que vimos foi um grande derramamento de material de propaganda dos candidatos majoritários em frente às urnas, em frente aos pontos de votação, em grande quantidade. Pedimos que tomem providências, porque, além de ser um crime eleitoral, isso também é um crime ambiental”, disse.

Por fim, Jenilson Leite reiterou sua esperança de ser eleito e trabalhar pela cidade:

“Falamos com a esperança de que, se Deus quiser, amanhã estaremos eleitos e poderemos cuidar de Rio Branco como o povo rio-branquense precisa”.