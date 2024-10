Apoiadores lotam avenida em Sena Madureira em comemoração à vitória de Gerlen Diniz; VÍDEO

Gerlen Diniz, do Progressistas, foi eleito prefeito de Sena Madureira com 54,25% dos votos, totalizando 13.391 votos, nas eleições deste domingo (6). A cidade, que registrou um total de 25.361 votos, viu uma celebração vibrante nas ruas após a confirmação da vitória.

Após a apuração, uma multidão de apoiadores se reuniu na rua Avenida Avelino Chaves, em frente a casa da mãe do candidato, transformando o local em um verdadeiro carnaval de alegria e celebração. O vídeo que circula nas redes sociais mostra a avenida lotada de pessoas comemorando com música, pulos e gritos de felicidade. A animação dos apoiadores refletiu a esperança e a expectativa de um novo começo sob a liderança de Diniz.

Avenida Avelino Chaves se transforma em um mar de celebração com a vitória de Gerlen Diniz/Foto: ContilNetA comemoração não se limitou a discursos. Os apoiadores dançaram, cantaram e ergueram bandeiras do partido, enquanto a música ecoava pelas ruas, reforçando a união e a determinação do grupo. Entre os presentes, muitos expressavam suas expectativas para a nova gestão, destacando a confiança em Diniz para atender às demandas da população.

Com a vitória, Gerlen Diniz se prepara para assumir o comando da prefeitura, prometendo uma gestão focada no desenvolvimento e no bem-estar da população. A celebração em Sena Madureira marca o início de uma nova era para a cidade.

Veja o vídeo: