Após raio causar a morte de quase 100 vacas, produtor decide enterrar os animais; veja vídeo

O produtor rural Tobias Vial, de 46 anos, enfrentou um grande prejuízo após perder 98 novilhas em sua fazenda, localizada no município de Parecis, a 85 km de Rolim de Moura, Rondônia.

Os animais morreram no domingo, 13 de outubro, depois que um raio atingiu o pasto onde estavam durante um forte temporal. Além das perdas na propriedade, a tempestade causou estragos na rede elétrica de cidades vizinhas, como Pimenta Bueno.

Segundo Tobias, o vaqueiro da fazenda iniciou as buscas logo após o temporal, mas inicialmente se concentrou no gado leiteiro. Os animais mortos só foram encontrados na terça-feira, 15, já em estado avançado de decomposição. A causa da morte foi confirmada por um veterinário como descarga atmosférica.

Diante do estado dos corpos e dos riscos sanitários, o fazendeiro decidiu enterrar todas as novilhas. “Embora alguns especulassem sobre o aproveitamento da carne, optamos pelo descarte seguro, considerando o impacto da descarga elétrica e os riscos envolvidos”, afirmou Tobias, que atua no ramo há anos.

O prejuízo estimado com a perda dos animais é de aproximadamente R$ 250 mil. Apesar disso, Tobias declarou que seguirá trabalhando para recuperar as perdas e dar continuidade à produção na Fazenda Cachoeira, que possui uma área de 250 alqueires e mantém tanto gado de corte quanto leiteiro.

A tempestade que causou as mortes também serve de alerta para os perigos das descargas elétricas em áreas rurais, onde o gado permanece exposto a esse tipo de risco. A região continua em alerta, dado o impacto das condições climáticas adversas que têm atingido a área.

Veja o vídeo: