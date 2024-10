Após vitória nas eleições, Zequinha faz visita e toma café na casa de eleitora: “Especial”

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que foi reeleito com 50,20% dos votos na eleições municipais de 2024, compartilhou nas redes sociais uma visita que fez à dona Mira, no Badejo, na zona rural do município.

“Hoje meu café da manhã foi especial, na casa da querida Dona Mira, aqui no Badejo. Uma turma humilde, de grande coração, que sempre me recebe com muito carinho”, disse Zequinha nas redes sociais, no último domingo (13).

Zequinha agradeceu a recepção de dona Mira e desejou um bom domingo à todos.

VEJA O VÍDEO: