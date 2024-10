Apresentadora casada há 29 anos diz que segredo da relação é fazer sexo com outras pessoas

Casada há 29 anos com o marido, a cantora e apresentadora do reality show RuPaul’s Drag Race, Michelle Visage (56), afirmou que o segredo da felicidade em uma longa relação é fazer sexo com outras pessoas. Ela afirmou que sua relação com o companheiro, David Case, é aberta e “transparente”.

“Quando conheci David, eu tinha 26 anos. Me casei aos 27. Ainda era jovem. O conheci em Nova York, no Central Park, depois de sair de um relacionamento que era com o amor da minha vida e que me destruiu”, afirmou em entrevista ao podcast Origins With Cush Jumbo.

Ela ainda diz que se sente feliz por saber que o marido se relaciona com outras mulheres e que o matrimônio não tem transtornos e está 100% bem, apesar das relações de ambos com outras pessoas. “Há transparência total da forma como vivemos nossas vidas. E isso é o que funciona para nós”, completou.