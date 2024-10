Atlético-MG Yuri Alberto e Alcaraz são suspensos por confusão; veja penas

O auxiliar Emiliano Díaz, do Corinthians, foi julgado pela expulsão no fim do jogo com base no artigo 258 – assumir conduta contrária à disciplina ou ética do esporte – e foi punido com uma partida de suspensão por unanimidade.

Alcaraz e Yuri Alberto foram denunciados por agressão. Eles foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”.

O meia rubro-negro foi citado por “desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido”. Por voto da maioria, Alcaraz foi punido com quatro jogos de suspensão.

O atacante alvinegro, por “desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido”. Yuri Alberto foi punido, por maioria, com dois jogos de suspensão.

Cacá, que segurou o pescoço de Alcaraz durante a confusão, antes de ser atingido pelo soco, foi enquadrado no artigo 250, que fala em praticar ato desleal ou hostil, e foi citado por “empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada”. O zagueiro do Corinthians acabou punido com duas partidas de suspensão.