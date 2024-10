Baleia aparece morta no litoral de Pernambuco

Banhistas se assustaram com uma baleia morta que apareceu no litoral do pontal da Ilha de Itamaracá, no Grande Recife (PE), na manhã desta sexta (25/10), na região da Praia do Sossego. O Diario recebeu com exclusividade vídeos que mostram o animal sendo arrastado pela correnteza do mar em direção à areia da praia.

Testemunhas relataram o susto com o tamanho do animal, e com o forte cheiro do corpo, em estado de decomposição. Procurado pelo Diario, o Centro de Mamíferos Aquáticos da Ilha de Itamaracá confirmou a ocorrência e informou que vai agir juntamente com a prefeitura.

