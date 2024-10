“Barbie humana” mostra resultado de cirurgia após 5º lifting; veja

Conhecida como “Barbie humana”, a personalidade Jessica Alves, 41, usou as redes sociais nesta quarta-feira (30) para dizer que realizou seu quinto lifting facial. Mais tarde, a influenciadora também posou para fotos saindo do hospital com o “novo rosto”.

Em entrevista ao Daily Mail, a personalidade explicou que a decisão sobre o novo procedimento estético aconteceu depois que ela resolveu “dissolver” preenchimentos faciais feitos anteriormente. O resultado não foi o esperado e Jessica disse que a pele ficou “borrachuda” e que podia ser esticada por muitos centímetros.