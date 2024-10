Bastidores do Poder: quem está por trás das campanhas de sucesso dos vereadores eleitos em Rio Branco?

O resultado das eleições deste ano evidenciou uma série de conquistas para diversos políticos e seus apoiadores. O secretário de Saúde Estadual, Pedro Pascoal, por exemplo, obteve sucesso ao eleger Aiache (PP). O Detran também se destacou, elegendo Matheus Paiva (UB).

O deputado estadual Fagner Calegário (POD), junto com os terceirizados, garantiu a vitória de Bruno Moraes (PP). Da mesma forma, o deputado Arlenilson Cunha (PL), três secretários municipais, e representantes da Associação e do Sindicato dos Policiais Penais uniram forças para eleger Joabe Lira (UB).

O secretário da Educação, Aberson Carvalho, reelegeu sua sogra, Elzinha Mendonça (PP), enquanto o secretário de Esporte, Ney Amorim (POD), teve êxito ao eleger João Paulo Silva (POD). Luiz Tchê, secretário da SEAGRI, também teve um bom desempenho ao eleger seu filho, Felipe Tchê (PP).

A família Bestene, com dois secretários em seu quadro, se destacou ao eleger Samir Bestene (PP) como vereador e Alysson Bestene (PP) como vice-prefeito de Rio Branco. Além disso, empresas da construção civil se saíram bem ao eleger Márcio Mustafa (PSDB).

O deputado estadual André da Droga Vale (POD) elegeu sua esposa, Lucilene da Droga Vale (PP), enquanto o senador Alan Rick (UB) conquistou a eleição de Zé Lopes (REP). A coordenadora da Casa Civil, Taiane Santos, também teve sucesso ao eleger seu irmão, Moacir Júnior (SOLID).

RINDO PARA O VENTO

Entretanto, o grande destaque ficou por conta do presidente da FIEAC, José Adriano (PP), que se tornará deputado federal na vaga deixada por Gerlen Diniz (PP), recém-eleito prefeito de Sena Madureira.

COMÉRCIO DE VOTOS

No último dia de campanha, surgiram rumores sobre a circulação de várias listas na cidade com nomes de eleitores que estariam vendendo seus votos, em decorrência de um candidato que não cumpriu o acordo previamente estabelecido. A lista era alarmantemente extensa. Quando digo que essa foi a eleição das estruturas, não estou exagerando!

2026 É LOGO ALI!

No Acre, após uma eleição, já começamos a discutir a próxima. É um estado um tanto quanto politizado, onde a política permeia o cotidiano, do botequim da esquina às conversas familiares durante o almoço. Os acreanos estão sempre prontos para expressar suas opiniões e análises sobre o cenário político.

OUVIR QUEM SABE

Graças às emendas vultosas de Bittar, Bocalom conseguiu impulsionar grandes obras, sem as quais enfrentaria grandes dificuldades no processo eleitoral. Com essa parceria, o caminho ficou mais fácil. Agora, Bocalom precisa focar em um passo essencial: montar um conselho para ouvir as vozes daqueles que o ajudaram a vencer. Não dá para se limitar aos conselhos de Valtinho, Franklin Lima e Cid. Ele precisa prestar atenção no que quem anda pelas ruas tem a dizer e entender o que os outros políticos falam sobre seus próprios aliados.

SEGUE FIRME NO GLORIOSO

O ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB), consultado por esta coluna sobre seus planos futuros, brincou que era cedo para pensar em 2026, pois estava voltando da balsa, mas não descartou novas oportunidades. Ao ser questionado sobre sua permanência no MDB, confirmou: “Sim, sigo firme e forte no Glorioso MDB.”

O SILÊNCIO DE DUARTE

O que realmente chamou a atenção foi o silêncio do deputado federal Roberto Duarte (REP). Identificado como bolsonarista e de direita, Duarte decidiu aliar seu partido, o Republicanos, a Marcus Alexandre (MDB). Curiosamente, ele havia criticado Marcus e o MDB, considerando-os uma “barriga de aluguel” para petistas, mas mesmo assim passou a apoiar aqueles que antes condenava. Após a derrota de Marcus Alexandre, Duarte se isolou, sem sequer fazer uma postagem em suas redes sociais sobre o resultado das eleições. É evidente que ele percebeu que sua estratégia de mudança de lado não foi a melhor escolha.

QUASE NÃO VAI

O Republicanos, presidido no Acre pelo deputado federal Roberto Duarte, esteve à beira de não ter representação na Câmara de Vereadores. No entanto, conseguiu eleger o pecuarista Zé Lopes, que garantiu uma cadeira por meio das sobras.

MDB, O NOVO PT?

“Os resultados das eleições deste ano mostram um movimento interessante: o eleitor acreano, em sua maioria identificado com a direita, parece ter voltado as costas ao MDB, partido presidido no estado pelo ex-deputado Flaviano Melo. Alguns já murmuram que, aos olhos do povo, o MDB se tornou o “novo PT”. Será ?

FALHA BUROCRÁTICA

Em Xapuri, mesmo com toda a máquina política do deputado Manoel Moraes (PP), que levou Maxsuel Maia (PP) à prefeitura, a chapa do PT sofreu uma derrota apertada, perdendo por 152 votos. O motivo? Talvez a ausência dos 8 candidatos a vereador do PT, declarados inaptos por um erro básico da direção do partido e do advogado contratado, que não conseguiram reunir a documentação completa. Uma falha que, na prática, pode ter decidido o resultado.