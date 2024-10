Biden celebra o 100º aniversário de Jimmy Carter: “Te admiro muito”

O presidente Joe Biden ofereceu uma saudação de 100º aniversário ao ex-presidente Jimmy Carter, celebrando um antecessor que ele disse admirar “muito”.

Chamando o ex-presidente de uma “força moral para nossa nação e o mundo”, Biden anunciou Carter como “uma voz de coragem, convicção, compaixão e, acima de tudo, um amigo querido” em uma saudação de aniversário direta para a CBS News.

Carter, que está em cuidados paliativos desde fevereiro de 2023, é o presidente mais velho da história americana. Os Bidens mantiveram contato próximo com a família Carter.

O neto de Carter, Jason Carter, disse na Convenção Nacional Democrata em agosto que seu avô estava “se segurando” para a eleição de novembro.

“Ele está esperançoso. E embora seu corpo possa estar fraco esta noite, seu espírito está mais forte do que nunca. Meu avô mal pode esperar para votar em Kamala Harris”, disse ele.

Carter, um democrata, supervisionou marcos importantes em casa e no exterior, incluindo os Acordos de Camp David, um acordo de paz entre Egito e Israel e a criação do Departamento de Energia, do Departamento de Educação e da Agência Federal de Gestão de Emergências.

Ele defendeu regulamentações sobre emissões de automóveis e uma exigência de cinto de segurança e airbag para veículos, uma política muito impopular na época. Carter estabeleceu formalmente relações diplomáticas com a China, designou o Dia de Martin Luther King Jr. como um feriado federal e presidiu esforços significativos de conservação no Alasca.

Carter deixou o cargo como presidente de um mandato em 1981 em meio a críticas sobre sua gestão da crise dos reféns no Irã.

Talvez sejam as ações de sua pós-presidência que definiram o legado de Carter, incluindo intensos esforços de saúde pública e a promoção da democracia no exterior.

“Mesmo depois de você deixar o cargo, a clareza moral que você demonstrou ao longo de sua carreira apareceu novamente em seu comprometimento por meio do Carter Center e da Habitat for Humanity — resolvendo conflitos, promovendo a democracia, prevenindo doenças e muito mais”, disse Biden na mensagem de aniversário, filmada em frente ao retrato presidencial de Carter no State Floor.

“Simplificando, Sr. Presidente, eu o admiro muito”, ele acrescentou.

Biden foi um dos primeiros senadores a endossar a campanha presidencial de Carter em 1976.

“Estar ‘certo’ nas questões não é suficiente em 1976. Nossa nação e nosso partido precisam de um presidente que não esteja apenas certo, mas que tenha demonstrado capacidade de atingir nossos objetivos comuns”, Biden e o senador Birch Bayh escreveram em uma carta conjunta na época.

Biden e a primeira-dama Dra. Jill Biden viajaram para Plains, Geórgia, para visitar os Carters no 100º dia da presidência de Biden em 2021.

“Nós nos sentamos e conversamos sobre os velhos tempos”, Biden disse aos repórteres após a visita, chamando os Carters de “velhos amigos”.