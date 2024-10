BLOG DO TON: Marcos Vicentti descansou, mas deixou marca eterna no jornalismo acreano

Em 2022, me afastei do cargo de editor-chefe do ContilNet para trabalhar nas eleições. Com vários grupos de trabalho se formando, estava indeciso sobre meu futuro; em qual deles seria mais útil. Escolhi um, mas o destino me levou, num pleno domingo, a me apresentar em outro que continha, dentre tantas pessoas incríveis, o grande Marcão.

Trabalhamos juntos até o final da eleição, que rendeu uma enxurrada de conquistas pra gente. Era o Marcão que pegava os meus textos e transformava em imagens com som, daqueles que iam para os programas eleitorais de rádio e televisão. E dentre as tantas coisas que ele me ensinou, uma das mais lindas foi a trabalhar, mesmo com anos e anos de profissão, como se fosse a primeira vez.

Lembro que, num dia aleatório, estávamos falando sobre como os candidatos mais simples eram os que demandavam mais tempo em estúdio, e ele sempre tinha uma resposta na ponta da língua: são essas pessoas que mais precisam da gente, então devemos dar a elas o tempo que for necessário.

O Marcão deixou luz por onde passou. Ele é muito mais lindo do que qualquer imagem premiada que possa ter tirado. Vai em paz, irmão!

PORTA DA FRENTE — A agora ex-secretária Julie Messias (Sema) saiu pela porta da frente. Organizou a bagunça deixada por antecessores, fez da agenda ambiental acreana um cartão postal internacional e usou sua influência para colocar o estado em posição de protagonismo. E fez isso tudo passando por uma série de adversidades, as encarando de frente.

RALO ABAIXO — Não adianta ter estrutura para lotar não sei quantos megaventos dentro de uma campanha. Se você não souber olhar no olho das pessoas, falar com consciência de classe, e se comunicar bem, muito da sua estrutura pode ir ralo abaixo.

JESSICA EM 2026 — O nome de Jessica Sales estava a ser levantado, por meia dúzia de emdebistas, como uma importante carta para o jogo do vice, em alguma chapa competitiva. Coincidências ou não, a ex-deputada decidiu lançar uma enquete para saber da população qual cargo disputar em 2026. O ganhador até o momento? Governadora.

TRABALHO EM EQUIPE — O Governo Federal liberou, na quarta-feira (16), mais R$ 1,2 milhão para ajudar os estados do Amazonas e Acre a enfrentar os impactos das emergências causadas pela seca. Há de se destacar o trabalho de três pastas importantes do governo: Repac, Sema e Defesa Civil.

QUAL MOTIVO? — Por falar em Repac, até quando o secretário Rueda elogia Gladson, é criticado. Qual será o motivo? A quem interessa essas críticas? Será que estamos preparados para falar sobre isso e todos os egos envolvidos?

NA ATIVA — Alguns candidatos vencedores já começaram a colocar a mão na massa. É o caso do vereador da capital mais votado desta safra, o Bruno Morais. Ele já se tornou figurinha carimbada em sites, emissoras e está na ativa em redes sociais.

JARUDE — Falar em atividade, dos candidatos derrotados à prefeitura da capital, Emerson Jarude é o mais ativo. E não somente por ser deputado, mas tem feito parte de ações que vão além de ações de mandato, como ações de dia das crianças e a causa animal.

VAI MEXER O DOCE — Gerlen Diniz não ganhou a prefeitura de Sena Madureira à toa. É inteligente, tinhoso. Não tenho dúvidas de que vai mexer o doce da próxima mesa diretora. E terá uma vida tranquila para ser prefeito da terra do mandi.

ATÉ QUANDO? — Quando se persegue alguém, deve-se levar em consideração que estamos falando de pessoas, que passam por problemas, têm vidas para cuidar e famílias para sustentar. Até quando vamos monetizar ataques a pessoas?

COM TRABALHO — A eleição passou e a prefeitura de Rio Branco continua fazendo asfalto e tapando buracos por toda a cidade. É assim que Bocalom combate discurso de oposicionista: com trabalho.

BATE-REBATE

– O caso do delegado que foi encontrado morto tomou uma repercussão gigante e isso traz à mesa dois temas sensíveis (…)

– (…) Os efeitos desse tipo de propagação, e até que ponto isso cruza a linha tênue entre a informação e a privacidade, a integridade da família.

– Dentre as lindas homenagens ao Marcão, destaco as feitas pelos jornalistas Tião Maia e Altino Machado (…)

– (…) Ambos contaram, sob diferentes prismas, a bela trajetória do grande Marcão (…)

– (…) Tião fez isso por reportagem no ContilNet; Altino, em suas redes sociais (…)

– (…) Vale a pena conferir ambas!

– Manchete do dia anterior: “Lula diz que Bolsonaro não acredita em Deus e inventou ser evangélico” (…)

– (…) Qual o eleitor fiel do Bolsonaro que vai absorver esse tipo de informação? (…)

– (…) A comunicação da presidência é descolada da realidade.

– Em São Paulo, Nunes tem 51% e Boulos, 33%. Virou!