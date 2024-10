Bocalom chega com esposa para votar e diz que vai ganhar no 1º turno: “Será mais de 60% dos votos”

O prefeito Tião Bocalom chegou dirigindo ao local de votação neste domingo (6), na Escola Serafim Salgado, na Baixada da Sobral, acompanhado da noiva dele, a advogada Kelen Nunes.

Um grupo enorme de políticos aliados de Bocalom também acompanharam o prefeito durante a votação. Estavam presentes o candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, o senador Marcio Bittar, o secretário de Esportes, Ney Amorim, do deputado federal Eduardo Velloso e do líder do prefeito na Câmara de Rio Branco, João Marcos Luz.

Em entrevista, Bocalom disse que vai ganhar no 1º turno e declarou que a comemoração deverá ser feita na Praça da Revolução, na fonte interativa recém-inaugurada pela Prefeitura.

“Não vai ter segundo turno. Nós vamos ganhar agora! E vamos ultrapassar os 60 pontos. Pode ter certeza disso. A festa vai ser hoje mesmo, lá na Praça”.

VEJA FOTOS: