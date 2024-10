Bocalom mostra finalização da iluminação do Elevado Dias Martins; VEJA VÍDEO

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve pessoalmente no Elevado Dias Martins, próximo ao Araujo Mix, na noite desta sexta-feira (4), para acompanhar as obras de finalização da iluminação, a poucos dias da conclusão.

Durante a visita, Bocalom fez questão de cumprimentar os servidores que estão trabalhando no local e elogiou o empenho das equipes que têm atuado até altas horas da madrugada para concluir o projeto.

“Tá ficando muito bonito esse trem aqui, uai! Olha só, estão todos os caminhões, as equipes trabalharam até três da manhã para realizar a finalização”, comentou o prefeito ao ver o progresso das obras.

Bocalom também destacou que o elevado não será apenas uma estrutura funcional, mas algo que vai embelezar a cidade: “Estamos finalizando, o sonho começa a virar realidade. Eu já disse, isso aqui não será apenas um viaduto, será uma obra de arte”, declarou. A estrutura contará com iluminação de LED nas laterais, será pintada na parte de baixo e haverá com pequenos lagos embaixo do elevado.

Com a proximidade das eleições, Bocalom reforçou seu compromisso com a cidade e com a continuidade do trabalho: “Continuar trabalhando é o que eu sei fazer, e quero continuar fazendo”, concluiu.

Veja o vídeo: