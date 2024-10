Bolsa Verde: R$ 6,6 mi são destinados a atendimento de mais de 1,6 mil famílias no Acre e AM

A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) recebeu R$ 60 milhões do Governo Federal para implementar nova fase do Programa Bolsa Verde, que vai impactar cerca de 15 mil famílias. O Acre e Amazonas devem receber R$ 6,6 milhões para investimentos por meio de Instrumentos Específicos de Parceria (IEP), que atenderão 1.650 famílias.

O Bolsa Verde realiza pagamentos trimestrais de R$ 600 a famílias que vivem em Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável), em assentamentos ambientalmente diferenciados da Reforma Agrária.

A iniciativa, consolidada por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o MDA vai ofertar aos acreanos e amazonenses bolsas ambientais trimestrais, além de ações de capacitação profissional e comercial, bem como articulação para a promoção de melhorias na oferta de serviços públicos, como saneamento básico e internet banda larga.

Podem participar do Programa Bolsa Verde famílias em situação de pobreza que desenvolvam atividades de conservação ambiental nas seguintes áreas: Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas Federais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável Federais; Projetos de Assentamento Florestal, Projetos de Desenvolvimento Sustentável ou Projetos de Assentamento Agroextrativista instituídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); e outras áreas rurais, indicadas pelo Comitê Gestor do Programa Bolsa Verde e definidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.