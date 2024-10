Botijão de gás em cidade no interior do Acre chega a custar mais de R$ 250; situação é crítica

No interior do Acre, em Jordão, moradores estão pagando bem mais caro em um botijão de gás, item essencial para a população. Por causa do baixo nível do Rio Tarauacá, que passa no município, e dificuldades na navegação, distribuidoras da região estão ficando sem o produto, algumas delas já pararam de funcionar.

Segundo informações, além das despesas para a chegada no local, que demoram aproximadamente 5 dias, houve o aumento do preço do frete. Agora, o tempo de espera passou a ser de 12 dias aproximadamente.

A cidade é isolada por via terrestre, e o transporte só ocorre por meio do manancial. Com a problemática, o valor de um botijão de gás de mais de 12 quilos, subiu de R$ 160 para mais de R$ 250.

Em agosto deste ano, o Rio Tarauacá atingiu a menor marca da história, chegando em 64 centímetros, e a prefeitura do município decretou situação de calamidade publica até o dia 19 de novembro.