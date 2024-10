Briga de titans da direita: Nikolas Ferreira e Silas Malafaia estão rompidos por causa de Pablo Marçal

Um dia após vir ao Acre para declarar apoio à reeleição do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais votado do país em 2022, anunciou ter rompido e deixado de seguir o pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, outro expoente da Direita no Brasil.

A causa do distanciamento entre os dois, apesar de defenderem a mesma pauta política de costumes baseada no conservadorismo, seria o candidato a prefeito do PRTB em São Paulo, Pablo Marçal, que é defendido por Ferreira e combatido publicamente por Malafaia. Em 2022, Nikolas Ferreira, que tem atualmente 28 anos de idade, e era vereador em Belo Horizonte, se tornou o deputado federal mais jovem da história do país e também o mais votado. Ele obteve 1,47 milhão de votos. Foi o terceiro deputado mais votado da história da Câmara, atrás dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 1,84 milhão de votos, em 2018, e Enéas Carneiro, que em 2002, então conquistou 1,57 milhão de votos.

Nikolas Ferreria é formado em Direito e foi o segundo vereador mais votado em Belo Horizonte em 2020 e coordenava o movimento Direita Minas, divulgado nas redes sociais.

A segunda maior votação em 2022 para deputado federal, com mais de 1 milhão de votos ficou com Guilherme Boulos (Psol-SP). Boulos é professor, psicanalista e ativista membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e agora candidato a prefeito de São Paulo apoiado pelos partidos de Esquerda e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que também é contra Marçal na disputa na maior capital do país.

Já Malafaia é outro gigante da Direita no país. O tamanho da igreja de Silas Malafaia no Brasil varia de acordo com a localização e a finalidade do templo:

A igreja de Silas Malafaia na Mooca, em São Paulo, tem capacidade para 4 mil pessoas. No entanto, é provisória e serve apenas para o período de construção de outra igreja no mesmo bairro, com capacidade para 9 mil fiéis. A nova sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec) tem capacidade para 6 mil pessoas.

A igreja Advec Penha, no Rio, tem capacidade para receber cerca de duas mil pessoas. Durante a pandemia do Coronavirus, a igreja abriu 40 novas unidades no país.

Nas redes sociais, no Instagram dos dois expoentes da Direita no Brasil, internautas lamentaram o racha entre os dois. Alguns dos seguidores deles chegaram a divulgar que estavam tristes com o rompimento.