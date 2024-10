Brutalidade: cachorro é morto a facadas e pauladas por vizinhos após briga no quintal

Um caso de violência contra animal chocou a comunidade de Epitaciolândia, no Acre, na noite da última terça-feira (30). Kolby, um cachorro da raça American bully, foi brutalmente assassinado a facadas e pauladas por vizinhos da casa ao lado, gerando revolta tanto na família tutora quanto entre internautas.

O tutor de Kolby, Jaaziel Thaylor, 38 anos, relatou que o cão da casa vizinha teria rompido a cerca de alambrado e invadido seu quintal, onde estavam seus animais.

“O cão da vizinha já teria invadido nosso quintal outras vezes para se alimentar e todas as vezes eu mandei ele de volta e consertava a cerca. Dessa vez, aconteceu era quase meia noite e quando cheguei, o meu cachorro já havia sido arrastado para o quintal da vizinha e assassinado sem nenhuma piedade na minha frente”, contou Jaaziel, ainda em choque.

O tutor narrou que a vizinha e seu filho menor de idade atacaram Kolby, matando-o com golpes na cabeça. O cão foi arrastado para o quintal vizinho, e, segundo Jaaziel, ele presenciou toda a cena, sem que pudesse evitar a brutalidade.

A família de Jaaziel registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia e aguarda laudos periciais do corpo do cachorro. Os tutores afirmam que não vão descansar enquanto não houver justiça e que o caso precisa ser levado adiante para evitar que outros animais sofram do mesmo modo.

Vídeo (imagens sensíveis):