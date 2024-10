Café Cultural: mais uma edição celebrando o empreendedorismo feminino e materno

O Café Cultural realiza mais uma edição, promovendo uma celebração vibrante do empreendedorismo feminino e materno. No dia 26, a partir das 16h, convidamos todos a vivenciar uma tarde repleta de exposições, arte, música, workshops e oportunidades de networking.

Este evento é realizado pela Rede de Empreendedorismo Materno – Compre de Uma Mamãe, em parceria com o Café do Teatro, um espaço rico em histórias do nosso Acre.

Com exposições das talentosas empreendedoras locais, os participantes terão a chance de se conectar, trocar experiências e formar parcerias valiosas em um ambiente inspirador.

Venha se juntar a nós e celebrar a diversidade e o talento das mulheres que estão fazendo a diferença em nossa comunidade.

Serviço:

• Evento: Café Cultural

• Data: 26 de outubro

• Horário: A partir das 16h

• Local: Café do Teatro, Rio Branco

Não perca a oportunidade de se inspirar e apoiar o empreendedorismo materno e feminino.

Esperamos você!