Caminhonete capota na chuva e mulher fica presa debaixo do veículo; VEJA O VÍDEO

O capotamento de uma caminhonete foi registrado nesta segunda-feira (7) na altura da comunidade Forte Veneza, rio Caeté. Após chuva no ramal, o motorista do veículo conhecido como Raimundo do Gonzaga perdeu o controle e o capotamento foi inevitável.

Apesar do susto, não houve vítima fatal. Segundo informações, uma mulher teria ficado debaixo da caminhonete, mas foi resgatada pelos moradores e levada para o Pronto-Socorro do hospital João Câncio Fernandes.

Os moradores da própria localidade se mobilizaram para desvirar a caminhonete.

VEJA O VÍDEO: