Campeão olímpico de vôlei ministra palestra nesta quinta-feira, em Rio Branco; conheça

O ponteiro Luiz Felipe Fonteles, mais conhecido Lipe, campeão olímpico de vôlei com a seleção brasileira nas Olimpíadas Rio 2016, vai ministrar uma palestra nesta quinta-feira (16), às 19h30 no auditório do Colégio Acreano.

A vinda do medalhista é idealizada pela Federação Acreana de Voleibol (Feav), que busca oportunizar o encontro com os atletas e treinadores que estão participando da competição nacional da modalidade Sub-16 da 2ª divisão, que ocorre atualmente.

O jogador de voleibol brasileiro de 40 anos, vive em Ancara, na Turquia, e disputou recentemente o campeonato turco pelo Halkbank. Ele já conquistou Ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2011 e é Campeão Olímpico nas Olimpíadas do Rio 2016.

Pelo segundo ano consecutivo, a capital acreana sedia o Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôlei Masculino Sub-16 da 2ª divisão. Entre as seleções estaduais participantes estão o Acre, Amapá, Bahia, Piauí, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Os jogos finais terminam em 20 de outubro.