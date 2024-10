Candidata a vice-prefeita denuncia ter sido estuprada às vésperas das eleições

A candidata a vice-prefeita de Porto Velho (RO), Lili Rodrigues, que forma chapa com Samuel Costa na Federação Rede-PSOL publicou um vídeo em suas redes sociais no último sábado (5), denunciando ter sido estuprada por um homem na noite de sexta-feira (4), às vésperas das eleições municipais.

“No dia 4 de outubro, após uma reunião política, eu sofri a maior violência que uma mulher pode viver na vida. Eu estou aqui para falar sobre a violência que eu senti só por ser mulher”, disse a vítima, no vídeo.

O crime foi confirmado pela Secretaria de Estado de Segurança (Sesdec). Segundo a ocorrência, obtida pelo veículo, Lili Rodrigues estava em uma reunião em uma residência, até que, em determinado momento, a candidata se deitou devido ao cansaço e acordou sendo abusada. Ela, então, se trancou em um banheiro e deixou o local em estado de choque, na sequência.

O caso foi denunciado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Velho. A vítima solicitou à Justiça medida protetiva contra o suspeito, que não teve sua identidade revelada. A Polícia Civil investiga o caso.

“Diante do caso de violência sexual ocorrido contra a nossa candidata a vice-prefeita de Porto Velho (RO), Lili Rodrigues, manifesto todo meu apoio e solidariedade a ela, além de reforçar o repúdio a toda violência, de qualquer natureza, sofrida por qualquer mulher. Isso é inaceitável. Esperamos que as autoridades de Rondônia sejam rápidas e atuem com firmeza e rigor no caso”, escreveu em nota Paula Coradi, presidenta nacional do PSOL.

