Candidato a vereador, Renê Fontes defende criação da Guarda Municipal em Rio Branco

Renê Fontes, candidato a vereador em Rio Branco pelo partido Solidariedade, tem como principais bandeiras a criação da Guarda Municipal para a cidade. Fontes também defende o fortalecimento do efetivo de policiais penais, visando melhorar a segurança e as condições de trabalho da categoria e promete ser mais uma voz para a efetivação do cadastro de reserva do concurso da categoria.

Além disso, ele é conhecido por seu posicionamento forte contra a influência de facções criminosas em Rio Branco, especialmente em bairros periféricos, onde ele denuncia o domínio do crime organizado nas comunidades.

“Encontrar soluções para combater o crime organizado é uma medida que considero fundamental para a segurança pública em minha cidade”, disse Renê.

Ele defende que a política deve ser uma ferramenta de transformação social e afirma querer lutar por uma mudança real para a população da capital acreana.

Renê Fontes, é Policial Penal, Empresário, Bacharel em Direito e atua há mais de dez anos na política com ativismo social, e já liderou o movimento “Vem Pra Rua”, que levava multidões às ruas para lutar contra corrupção e moralidade na política.