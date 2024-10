Cantor Marcynho Sensação leva abacaxi gigante do Acre para JP e deixa família impressionada

Confirmando o que havia prometido nos bastidores do Festival do Abacaxi, o cantor Marcynho Sensação surpreendeu ao levar para casa um abacaxi gigante, pesando mais de 10 quilos, diretamente de Tarauacá, no Acre. Em uma série de vídeos compartilhados em sua conta no Instagram, o cantor mostrou a saga para transportar a fruta até João Pessoa, na Paraíba, com a ajuda de sua banda.

Os momentos, cheios de humor, arrancaram risadas dos seguidores. Parte da equipe de Marcynho ajudou a carregar a fruta, o que rendeu cenas divertidas. Ao chegar em casa, o cantor compartilhou a reação de sua mãe ao receber o presente inusitado, destacando o carinho com que trouxe o abacaxi do Acre.

Marcynho Sensação foi a principal atração nacional que encerrou a 11ª edição do Festival do Abacaxi 2024, organizada pela prefeita Maria Lucinéia. Além dele, diversas bandas locais animaram o público, e o evento também contou com a tradicional escolha da Garota e Garoto Abacaxi e o concurso do Maior Abacaxi Gigante, que reuniu frutas de proporções impressionantes.

O Festival, que já é uma marca de Tarauacá, celebrou a produção local de abacaxi e atraiu participantes de diversas regiões. Veja o vídeo!