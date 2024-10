Carreta pega fogo após colidir contra outra na BR-364

Um incêndio de grandes proporções ocorreu após a colisão entre duas carretas na noite desta terça-feira (15) entre os distritos de Extrema e Nova California, na BR-364, na divisa entre o Acre e Rondônia.

Segundo informações de moradores da região, um caminhão carregado com brita tombou durante a tarde. No entanto, não foi colocada sinalização no local e, durante a noite, um caminhão que trafegava pela BR não percebeu o acidente anterior e freou assustado. Devido a brita espalhada na pista, o condutor perdeu o controle.

Outro caminhão que vinha atrás também tentou frear, mas acabou perdendo o controle, atingiu a carreta da frente e explodiu. Uma pessoa teria morrido durante o incêndio.

Veja o vídeo: