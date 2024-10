Carro elétrico pega fogo e sai andando sozinho sem motorista; assista

Um carro elétrico pegou fogo em um viaduto na cidade de Jaipur, no estado do Rajastão na Índia e causou pânico ao andar sozinho sem motorista. O veículo modelo SUV MG Hector, vendido apenas na Índia, pegou fogo deviado a um curto circuito.

O motorista percebeu uma fumaça saindo do capô e parou o carro no viaduto. Ele saiu rapidamente e em instantes o veículo pegou fogo. Alguns curiosos foram até o local para filmar as chamas quando o freio de mão do veículo falhou, e a SUV começou a andar sozinha na direção das pessoas. A cena foi registrada e compartilhada nas redes sociais.

A situação se agravou quando a SUV começou a ganhar velocidade enquanto descia o caminho. Felizmente, a SUV não causou danos significativos antes de parar ao colidir com o divisor de pistas.

Veja o vídeo: