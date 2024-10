‘Casal Din Din’ revoluciona mercado acreano com novo Din Din Churros; ASSISTA

Há um ano, uma empresa 100% acreana vem ganhando destaque ao revolucionar o mercado de “Din Dins” no estado. Trata-se da marca Din Din’s Gourmet Acre, comandada pelo casal Cleia de Souza (40), natural de Tarauacá, e Cristiano Lemos dos Santos (37), São Paulo. Ambos se tornaram conhecidos como o “casal Din Din” e conquistaram os acreanos com inovações de sabores que se tornaram populares.

A convite do casal, a coluna Douglas Richer, do ContilNet, conheceu a mais nova criação da dupla: o Din Din Churros, que promete refrescar os dias quentes do Acre com um toque de sabor diferenciado.

Em entrevista exclusiva, o casal, que está junto há quatro anos, compartilhou sua trajetória até o sucesso empresarial. Eles destacaram o apoio dos clientes fiéis fundamental para o crescimento da marca e revelaram planos ambiciosos para o futuro.

Atualmente, o Din Din’s Gourmet Acre está localizado no bairro Bom Sucesso, próximo ao shopping, e também pode ser encontrado pelo iFood.

Confira a entrevista completa!