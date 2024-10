Casal morre em acidente grave na BR-364; corpos são encontrados em ribanceira

O motociclista Washington de Araújo Carvalhosa, e uma mulher ainda não identificada, morreram vítima de um acidente de trânsito, na madrugada desta segunda-feira (21), nas proximidades do Loteamento Adauto Frota, na BR-364, em Rio Branco.

Uma moto danificada também foi encontrada no local, dando a entender que o casal trafegava no sentido Rio Branco rumo ao Bujari e bateu num poste na lateral da rodovia e a moto caiu numa ribanceira, com o casal morrendo instantaneamente.

Na queda as vítimas acabaram morrendo. As causas do acidente ainda está sendo levantada pela PRF, tendo em vista, que o fato aconteceu na madrugada desta segunda-feira, e o acidente não foi tão grave que levasse a morte duas pessoas dessa forma. Nos levantamos que estão sendo feitos, pode também indicar uso de álcool ou também uma acidente anterior a colisão e queda do casal dentro da ribanceira.

Populares que passavam pelo local, perceberam a motocicleta jogada as margens, como também a presença dos dois corpos que já apresentava rigidez, ou seja, estavam naquele lugar, pelo menos há 8 horas.

Motoristas que passavam pelo local avistaram o acidente e ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local isolando a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os corpos foram removidos e encaminhados à sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.