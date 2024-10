Cássio sente coxa direita e deixa treino do Cruzeiro antes do fim da atividade; vídeo

O goleiro Cássio saiu mais cedo do treinamento do Cruzeiro, nesta quarta-feira pela manhã, na Toca da Raposa. O camisa 1 tentou cortar um cruzamento, antes que o passe chegasse ao lateral Kaiki Bruno. Cássio usou a cabeça para afastar a bola e acabou caindo no gramado, sentindo a coxa direita.

Ele chegou a ser avaliado ainda no campo, mas deixou o treinamento, cabisbaixo, mancando e com a mão na coxa direita. O jogador vai ser examinado pelo departamento médico do clube. Até o momento, a assessoria do Cruzeiro não informou qual tipo de lesão Cássio acusou.

No fim de setembro, depois da classificação diante do Libertad, pela Copa Sul-Americana, Cássio sentiu um incômodo na coxa. O goleiro foi preservado das atividades seguintes, mas acabou sendo escalado na partida seguinte, quando o Cruzeiro empatou com o Vasco, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante Lautaro Díaz não participou da atividade desta manhã, na Toca da Raposa. Segundo o clube, o jogador argentino está fazendo controle de carga. Nessa terça, o Cruzeiro informou que o volante Matheus Henrique lesionou um músculo do quadril. O jogador vai passar por um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia.