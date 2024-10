Centro Socioeducativo Purus recebe vistoria da SEOP durante reforma significativa

O Centro Socioeducativo Purus, no Acre, foi palco de uma importante vistoria realizada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), que acompanha de perto o andamento da reforma em execução.

O projeto é fruto de um investimento do Governo do Estado do Acre, por meio da SEOP, em parceria com o Instituto Socioeducativo (ISE), e representa um marco significativo para a instituição.

O diretor do centro, Efrael Cavalcante, destacou que a reforma está sendo realizada pela SEOP, abrangendo a modernização de toda a área administrativa, o que proporcionará mais conforto e melhores condições de trabalho para os servidores.

Além disso, a obra inclui a reativação de um prédio destinado aos adolescentes atendidos pelo centro.

Efrael também expressou seu agradecimento ao presidente do ISE, Coronel Mário César, e ao Governo do Estado, pela atenção e comprometimento com a melhoria das instalações.

“A execução dessa reforma pela SEOP demonstra a preocupação em garantir um ambiente mais adequado para nossos servidores e adolescentes”, ressaltou o diretor.

Essa reforma reflete o esforço do governo em fortalecer o sistema socioeducativo do estado, garantindo infraestrutura de qualidade para o desenvolvimento das atividades no Centro Socioeducativo Purus.