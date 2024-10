Chuva forte causou alagamento em trechos da Avenida Getúlio Vargas; VEJA O VÍDEO

A forte chuva que atingiu Rio Branco no início da tarde desta quarta-feira (9) causou o alagamento da Avenida Getúlio Vargas, na região do bairro Bosque, em Rio Branco. Na ocasião, o trânsito no local chegou a ser prejudicado, trazendo transtornos à população.



Segundo imagens disponíveis nas redes sociais, motoristas de diversos carros e motocicletas se arriscam para passar no trajeto, mesmo com o aumento do nível da água que inunda a via.

A ocorrência também afetou pedestres, já que área é uma das mais movimentadas no município. Outras pessoa que precisaram trafegar na avenida, optaram por mudar a rota.

