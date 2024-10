Ciclista desce ladeira na contramão, bate em veículo, e polícia descobre tratar-se de foragido da Justiça

O foragido da Justiça do Acre, Evan Cley Gomes da Rocha, de 21 anos, ficou ferido após descer uma ladeira na contramão e bater de frente com um veículo na tarde desta quinta-feira (10), na Avenida Ceará, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Evan Cley trafegava no sentido centro-bairro em uma bicicleta de cor branca, quando colidiu de forma inesperada com um carro modelo Voyage, de cor branca e placa NAD-0A84, que tentava acessar o estacionamento de uma clínica oftalmológica.

No impacto, Evan Cley foi arremessado, caiu violentamente sobre a calçada, sofreu um corte profundo na cabeça e desmaiou.

Vários pedestres e uma ambulância de transporte pararam no local para ajudar a vítima, que não recobrou a consciência após o acidente, mas continuava respirando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou atendimento ao ciclista. No entanto, ele não mostrou muita reação. Após atendimento rápido, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) também foi acionado e esteve no local do acidente para isolar a área e realizar os procedimentos de praxe.

Na checagem do nome de Evan Cley, foi constatado um mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio, e ele estava sendo considerado foragido.

Já no PS, o homem recebeu voz de prisão e ficará à disposição da Justiça após receber alta médica.

Entenda o caso

Em abril de 2023, Evan Cley Gomes da Rocha foi considerado culpado por matar Carlos Antônio Coutinho e foi sentenciado a 12 anos de prisão. A decisão foi tomada pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, após quase sete horas de discussão e análise. No entanto, o advogado do acusado apelou, solicitando que a punição fosse reduzida pelos juízes da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.

No recurso, o advogado pediu que a pena fosse diminuída em 1/6 (um sexto), devido à confissão voluntária e ao fato de Evan Cley ter menos de 21 anos quando cometeu o crime. O juiz Élcio Sabo Mendes recusou o pedido, afirmando, na sentença, que considerou as circunstâncias que atenuam a culpa.

Evan Cley Gomes foi acusado de assassinar Antônio Carlos Coutinho, que estava jogando videogame. O crime ocorreu na noite de 30 de novembro de 2021, motivado por ciúmes da ex-namorada, segundo a denúncia. A vítima foi atacada de surpresa enquanto voltava do trabalho para casa, em uma estrada na área da Vila Acre, próximo a uma igreja, na AC-40.

Veja fotos: