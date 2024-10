Cid Moreira: filhos iniciam disputa por herança milionária; veja valor

Cid Moreira faleceu na manhã desta quinta-feira (3/10), aos 97 anos, e menos de 24 horas depois, a batalha pela sua herança já foi iniciada na Justiça.

Roger Felipe Naumtchyk e Rodrigo Razendev Simões Moreira, através de seus advogados, entraram na Justiça com o pedido de abertura do inventário deixado pelo famoso, na tarde desta quinta (3/10). As informações são do colunista Daniel Nascimento.

Ainda segundo o colunista, os filhos do apresentador, os filhos de Cid Moreira desconfiam que o patrimônio em imóveis seja ainda maior, pois pode ter havido doações e transferências de bens para a esposa do famoso, Fátima Sampaio.

Ao todo, Cid teria deixado mais de R$ 60 milhões de herança, que serão confirmados no inventário e divido entre a esposa e filhos. O documento sobre o inventário, segundo Daniel Nascimento, foi protocolado na vara de órfãos e sucessões no TJRJ, na comarca de Petrópolis.