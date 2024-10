Cine Brasília terá sessões gratuitas de filmes dirigidos por mulheres

A 25ª edição do Cena Contemporânea, Festival Internacional de Teatro de Brasília, oferece uma programação especial para os brasilienses. Em 12 de novembro, o evento exibirá dois filmes, com entrada gratuita, no Cine Brasília.

A sessão dupla começará às 18h com O Diabo na Rua no Meio do Redemunho, adaptação de Grande Sertão: Veredas feita pela diretora Bia Lessa. Na sequência, às 20h30, é a vez do público conhecer o inédito Reas, da argentina Lola Arias.

Com uma narrativa não linear, O Diabo na Rua no Meio do Redemunho apresenta as reflexões do jagunço Riobaldo, que se tornou fazendeiro, sobre as guerras no cangaço. Além disso, traz questões sobre a paixão de Riobaldo pelo valente e jovem Diadorim.

Do outro lado, Reas é um documentário e musical feito com ex-detentas do sistema prisional argentino. As mulheres, já em liberdade, encenam momentos inspirados no que viveram enquanto estavam presas.