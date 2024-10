Cine Halloween: Prefeitura de Brasiléia promove cultura e diversão gratuita para população

Na tarde desta sexta-feira (25), a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou a segunda edição do cinema no Centro Cultural Sebastião Dantas, com o especial Cine Halloween!

Com duas sessões temáticas, a primeira para a criançada com A Família Addams 2: Pé na Estrada e, em seguida, um filme para maiores de 14 anos, Beetlejuice: Os Fantasmas Ainda Se Divertem. A diversão foi garantida com muita pipoca e refrigerante para todos!

A secretária municipal de Cultura, Enage Peres, compartilhou sua alegria: “Estamos aqui no Centro Cultural na segunda sessão de cinema. Aproveitamos o clima de Halloween e trouxemos dois filmes fantásticos para toda a população de Brasiléia. Os ingressos são gratuitos, e oferecemos pipoca e refrigerante em todas as sessões. Devido à alta demanda, tivemos que organizar duas sessões, e o sentimento é de alegria e gratidão. A Prefeitura de Brasiléia tem avançado muito na cultura, e estamos aqui para servir a todos. Gostaria de agradecer à equipe do Centro Cultural, que tem feito um excelente trabalho. O centro estará sempre trazendo essas sessões de cinema. Me diz aí: Qual filme você quer assistir?”

Esse projeto busca ampliar as opções de acesso à cultura, proporcionando momentos de lazer e entretenimento para nossa população.

A Prefeitura de Brasiléia continua comprometida em levar o acesso à cultura a todos!

