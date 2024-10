CNU: prazo aberto para envio de Títulos; veja o passo a passo!

O Concurso Nacional Unificado (CNU) está em andamento e neste 9 de outubro foi aberto o prazo para envio dos títulos dos candidatos convocados para a etapa!

É importante mencionar que o envio da documentação correspondente poderá ser efetuado até as 23 horas e 59 minutos do dia 10 de outubro (horário de Brasília) para os candidatos participantes dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

Já para os participantes do bloco 4, o prazo se estende até o dia 11 de outubro, pois as convocações foram publicadas somente no fim da última terça-feira, 8 de outubro, após a suspensão da liminar que paralisava o certame.

Conforme consta nos resultados divulgados no último 8 de outubro, todos os candidatos habilitados para a prova discursiva estão convocados para a etapa de avaliação de títulos. Além disso, a Fundação Cesgranrio, tem enviado e-mails e mensagens de whatsapp para os candidatos convocados.

Veja como consta no documento que divulgação dos resultados do último 8 de outubro:

Veja as orientações do MGI:

Como enviar os títulos do CNU – Passo a Passo

Primeiramente, o candidato deve acessar a área do candidato, no site da Fundação Cesgranrio. Logo após, clique em “Envio de Títulos, localizado na coluna do lado esquerdo.

É importante ler com atenção as orientações da organizadora para que o upload dos títulos seja feito nos locais corretos. Isso porque existe três modalidades de títulos:

Titulação acadêmica;

Experiência profissional; e

Produção acadêmica.

Veja como aparecerá na sua área do candidato:

Na próxima página, os cargos em que o candidato foi convocado e que possuem a etapa de Títulos estarão disponíveis para clicar em “Selecionar”.

Já os cargos em que o candidato não foi habilitado ou que não possuem a etapa de títulos, aparecerá na descrição “Cargo não convocado”.

Veja:

O candidato deverá selecionar um cargo por vez e fazer o upload dos títulos correspondentes a cada área (acadêmica ou experiência profissional). Vale destacar que serão aceitos documentos nos formatos PDF, JPEG e JPG, no tamanho máximo de 2MB.

Veja:

É importante ficar atento, pois após a conclusão do envio dos títulos correspondente a um cargo/especialidade, NÃO será possível realizar qualquer alteração relacionada a este cargo/especialidade. Os documentos anexados nesse cargo/especialidade serão encaminhados diretamente à Banca Examinadora.