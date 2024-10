CNU: retificação traz alterações no processo de avaliação de títulos

O Concurso Nacional Unificado (CNU) está em andamento e a convocação para envio de títulos, para cargos de nível superior, se aproxima!

Nesta terça-feira (1/10), foi publicada em Diário Oficial da União, retificação que traz mudanças para esta etapa do certame. Além disso, o documento também apresenta a correção do critério de desempate.

Vale lembrar que, de acordo com o cronograma, a convocação para envio de títulos está marcada para o dia 8 de outurbo, e o envio dos documentos poderá ser feito entre os dias 9 e 10 de outubro.

O Concurso Nacional Unificado oferta, ao todo, 6.640 vagas de níveis médio e superior para 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Os salários iniciais variam entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

Confira, a seguir, as alterações presentes na retificação!

CNU: alterações no edital

De acordo com a retificação, os editais nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7/2024 do CNU passam a vigorar com alterações que dizem respeito aos documentos considerados como títulos, além da troca do termo “discursiva” por “redação” e alterações nos critérios de desempate.

Segundo o documento, o quadro de atribuição de pontos para a avaliação de títulos, para o cargo de Analista de Infraestrutura (AIE) – Especialidade: Geociências, do MGI, passa a ser o seguinte:

Também foi feita a troca do termo “discursiva” por “redação”, pois o bloco 8 é correspondente aos cargos de nível médio, que possuem prova de redação.

Além disso, houve correção do critério de desempate, pois no bloco 8 a prova objetiva não foi dividida entre conhecimentos gerais e específicos. Dessa forma, leia-se:

10.3 – Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição, prevalecendo a de idade mais elevada, conforme art. 27, § único, da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

b) obtiver o maior número de pontos na Redação;

c) obtiver o maior número de pontos na prova objetiva;

d) obtiver a maior pontuação na prova de Títulos, nos órgãos/cargos/especialidades especificados;

e) tiver exercido efetivamente a função de Jurado no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008, e a data de término das inscrições, e conforme prevê o art. 440 do Código de Processo Penal;

f) tiver prestado serviço eleitoral voluntário;

g) tiver maior idade.

Todas as especificações para comprovação da experiência profissional podem ser conferidas na retificação!

Cronograma do CNU

De acordo com o cronograma mais atualizado da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame, a divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva estão previstas para ocorrer no dia 8 de outubro. Já o período para interposição de recursos será de 8 a 9 de outubro.

Como mencionado anteriormente, a convocação para envio de títulos está marcada para o dia 8 de outubro, e o envio dos documentos poderá ser feito entre os dias 9 e 10 de outubro.

Confira, a seguir, todas as datas do cronograma: