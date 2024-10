Com cinema ao ar livre, Festival Pachamama iniciou esta semana e irá passar por 4 cidades acreanas

O ‘Festival Pachamama: da Floresta aos Andes’, realizado pela produtora Saci Filmes com apoio do governo do Acre, iniciou esta semana, no dia 8, em Xapuri, na Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes, levando o melhor do cinema latino-americano e amazônico, tudo isso ao ar livre, com um grande telão em meio a floresta.

A iniciativa, que deve ocorrer ainda em cinco cidades, até o dia 12 de outubro, vai passar por Brasileia, Cobija (Bolívia), Assis Brasil, e finaliza em Puerto Maldonado, no Peru. A proposta do deste ano é sensibilizar o público por meio da arte para a urgência da ação climática, trazendo uma curadoria especial de produções cinematográficas nacionais e latino-americanos, que abordam temas como meio ambiente, direitos humanos e a biodiversidade da nossa região.

Segundo o produtor, Sérgio de Carvalho, a escolha do local para começar esta edição, não poderia ser melhor. “Esse é um lugar histórico, marcado por resistência e luta. Uma terra tão especial para a história da Amazônia e para a história do Acre”, destacou.

A noite foi marcada com muita alegria e diversão, com a apresentação da Palhaça Sinira, interpretada pela artista Carol di Deus, seguido da apresentação dos curtas-metragens selecionados especialmente para refletir questões urgentes atuais.

Veja o vídeo.