Com Deborah Secco, o Boticário inicia movimento para incentivar a busca do autoprazer feminino pelo toque na pele

O seu corpo já sentiu o seu toque? Qual é o caminho do seu prazer? É com essas reflexões que o Boticário abre uma conversa importante para debater tabus e reforçar a busca do prazer feminino pelo toque na pele. Estrelado por Deborah Secco, o manifesto Mapa do Prazer convoca um movimento, liderado pela atriz e desdobrado em toda a campanha por criadoras de conteúdo e especialistas, convidando mulheres a aceitarem e praticarem o toque como uma ferramenta poderosa na busca pelo próprio prazer.

O movimento faz parte da campanha de lançamento de Her Code Touch, a nova fragrância de Her Code, que carrega o statement “O prazer é todo meu” como conceito. Como ponto de partida, o Boticário procurou entender a fundo os vieses e tabus a partir da perspectiva das brasileiras, e os resultados dessa busca se materializaram em uma pesquisa sobre o prazer feminino, criada em parceria com a Think EVA. Segundo esse estudo, que analisou o comportamento e o prazer de cerca de 2 mil mulheres de diversos recortes sociais e faixas etárias, 60% das entrevistadas não se dedicam o suficiente ao próprio prazer.

De acordo com Marcela De Masi, diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, a campanha e o manifesto reforçam a inovação da perfumaria feminina e acrescenta uma camada importante à discussão sobre prazer feminino, iniciada com o lançamento de Her Code em 2023. “Her Code é a primeira marca de perfumaria feminina da América Latina a se posicionar no território do prazer feminino e, mesmo apenas após um ano, já é uma das gigantes da categoria. Com o lançamento de Her Code Touch e o manifesto estrelado pela Deborah Secco, queremos continuar a estimular as mulheres a descobrirem o próprio prazer e damos um passo além”, comenta a executiva.

Idealizado pela agência PROS e produzido pela Beltrame+, com direção da cineasta Marcela Jacobina, o manifesto conta com Deborah Secco como protagonista. Reconhecida por uma sensualidade natural e sua sofisticação, Deborah questiona o caminho do prazer feminino e reconhece todo o corpo como um mapa – repleto de zonas erógenas. Para Fernanda Tchernobilsky, co-CEO da PROS, o manifesto provoca o questionamento social e propõe um debate propositivo em torno dessa temática, muitas vezes vista como um tabu.

“Partimos de um insight social latente: desde muito cedo, as mulheres foram ensinadas a não se permitirem sentir e vivenciar o prazer absoluto, nos mais profundos contextos e recortes sociais. Com isso em mente, nos aprofundamos no tema e observamos que é por meio de um discurso coletivo que se cria a mobilização. Por meio da identificação e um objetivo em comum que se constrói um movimento poderoso, como o que lançamos com a chegada de Her Code Touch. Queremos, de fato, atuar em conjunto para que elas possam encontrar o caminho do prazer”, aponta Fernanda.

Amplificando a conversa sobre o tema, iniciada no ano passado com a estreia de Her Code, o lançamento do novo eau de parfum reforça a auto descoberta e incentiva as mulheres a reconhecerem o poder libertador do toque nessa trajetória. Além do manifesto, o Boticário aposta em uma comunicação 360° que trará o protagonismo da nova fragrância feminina em múltiplos formatos. Para reverberar a temática e potencializar a reflexão, nomes como Marcela McGowan, Marcela Ceribelli, Hana Khalil e Mari Williams compõem um squad de especialistas em lifestyle e sexualidade que abrem um convite para o autoprazer em conteúdos exclusivos

Durante a primeira quinzena de outubro, desdobramentos de mídia acontecerão em canais estratégicos e de grande reverberação, como o folhetim Mania de Você, da Rede Globo, e o Saia Justa, no canal GNT. A estratégia de comunicação da marca no Instagram é liderada pela W3Haus, enquanto o TikTok conta com os criativos da SoWhat Agency. A Publination atua na concepção de conteúdos com creators, e a PROS lidera a frente de imprensa.