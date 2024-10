Concurso Correios: edital nos próximos dias; veja cronograma atualizado!

A abertura do novo concurso Correios é iminente e os concurseiros interessados nesta oportunidade já possuem um cronograma atualizado para a abertura da seleção.

Vale lembrar que o contrato com a banca IBFC já foi publicado. O certame ofertará, ao todo, 3.468 vagas, além de cadastro reserva, distribuídas da seguinte forma:

Agente dos Correios (áreas diversas) – nível médio: 3.099 vagas + 5.344 CR; e

Analista dos Correios (áreas diversas) – nível superior: 369 vagas + 631 CR.

Confira, nessa matéria, qual é o cronograma atualizado para a realização do concurso Correios e aproveite esta excelente oportunidade de 2024!

Cronograma atualizado do concurso Correios

De acordo com as últimas informações obtidas pelo Direção Concursos, o edital do concurso Correios está previsto para ser publicado na próxima quarta-feira, 9 de outubro. As provas, por sua vez, devem ser aplicadas em 15 de dezembro de 2024.

Confira como fica a linha do tempo atualizada do concurso Correios:

Assinatura do contrato com a banca IBFC: 19 de setembro;

Publicação do contrato: 25 de setembro;

Publicação do edital de abertura: 9 de outubro;

Aplicação das provas: 15 de dezembro.

É importante mencionar que o anúncio da abertura em 9 de outubro corrobora a fala do presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, de que a empresa estaria empenhando esforços para publicar o edital ainda em 2024. Caso o prazo anunciado seja cumprido, a abertura da seleção e a realização das provas ocorrerão antes mesmo das datas previstas no cronograma.

Veja como foi previsto, inicialmente, o cronograma do certame:

Comissão organizadora: 6/5/2024;

Instruir processo licitatório para contratação da banca: 14/6/2024;

Contratação da banca: 12/9/2024;

Publicação do edital: 22/10/2024;

Realização das provas: 21/12/2024.

Resumo do concurso Correios