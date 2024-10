Concurso do Detran: Governo divulga resultado de mais uma etapa; confira lista

O resultado final da prova de títulos do concurso público do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) foi divulgado nesta quinta-feira (24). A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) revelou a disposição na edição mais recente do Diário Oficial do Estado (DOE).

Além disso, foi revelado que o resultado foi divulgado no dia 09 de outubro de 2024. Para conferir o resultado, basta acessar o endereço eletrônico.

O resultado final foi divulgado na seguinte ordem: cargo, vaga, nome do candidato, em ordem alfabética, inscrição e nota.

Confira o resultado final do concurso do Detran na íntegra: