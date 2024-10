Concurso Sefaz: resultado final em breve; Confira!

Após convocação para desempate das notas, os candidatos do concurso SEFAZ AC (Secretaria de Fazenda do Acre) seguem aguardando os resultados finais do certame.

Em comunicado publicado no mês de setembro, o Cebraspe, banca organizadora, informou que o resultado final do desempate de notas e de resultado final no concurso público serão divulgados em data oportuna.

Vale lembrar que estão em jogo 164 vagas nos cargos de níveis médio e superior de formação, com remunerações que variam de R$ 3,1 mil a R$ 20,5 mil. No total, 22 mil candidatos se inscreveram.

Técnico da Fazenda Estadual – 60 vagas (R$ 3.190,24);

– 60 vagas (R$ 3.190,24); Auditor da Receita Estadual – 48 vagas (R$ 20.524,32);

– 48 vagas (R$ 20.524,32); Contador – 09 vagas (R$ 9.171,85); e

– 09 vagas (R$ 9.171,85); e Especialista da Fazenda Estadual – 47 vagas (R$ 9.171,85).

Secretaria da Fazenda do Acre – Sefaz AC

Status: em andamento

em andamento Banca: Cebraspe

Cebraspe Vagas: 164

164 Salário inicial: R$ 3.190,24 a R$ 20.524,32

R$ 3.190,24 a R$ 20.524,32 Edital: Sefaz ACRE 2023

Neste artigo, você encontra tudo o que precisa saber sobre o novo edital da Secretaria de Fazenda do Acre. Acompanhe pelos tópicos abaixo:

Concurso Sefaz AC: cargos, vagas e salários

O concurso Sefaz AC é uma grande oportunidade para aqueles que sonham em ingressar na carreira pública. Isso porque, os cargos oferecem salários iniciais bem atrativos, podendo chegar a R$ 20,5 mil:

Cargo Vagas Salário Requisito Técnico da Fazenda Estadual 60 R$ 3.190,24 Nível médio Auditor da Receita Estadual 48 R$ 20.524,32 Nível superior Contador 09 R$ 9.171,85 Nível superior Especialista da Fazenda Estadual 47 R$ 9.171,85 Nível superior Vagas, salários e requisitos dos cargos ofertados

Concurso Sefaz AC: etapas de provas

Os candidatos do concurso da Sefaz AC enfrentaram duas avaliações. Foram elas:

Prova objetiva , para todos os cargos (caráter classificatório e eliminatório); e

, para todos os cargos (caráter classificatório e eliminatório); e Prova discursiva, apenas para Auditor da Receita Estadual (caráter classificatório e eliminatório) .

Prova objetiva

A prova objetiva valeu 100,00 pontos e foi composta por questões de múltipla escolha, com sua distribuição diferente para cada cargo ofertado no edital. Confira:

Para todos os cargos (exceto Auditor)

Para Auditor da Receita Municipal

Os candidatos para Auditor tiveram 4 horas e 30 minutos para a realização das provas objetiva e discursiva. Já para os outros cargos, a duração foi de 3 horas e 30 minutos.

Conhecimentos comuns a todos os cargos: Língua portuguesa; Matemática financeira e raciocínio lógico; Tecnologia da informação; Conhecimentos da realidade étnica, social, geográfica, cultural, política e econômica do Acre.



Form reprovados nas provas objetivas os candidatos para Auditor que se enquadraram em, pelo menos, um dos itens a seguir:

nota inferior a 20,00 pontos da prova objetiva de conhecimentos gerais P1;

nota inferior a 30,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2.

Para os demais cargos, foi reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrasse em pelo menos um dos itens a seguir:

nota inferior a 15,00 pontos da prova objetiva de conhecimentos gerais P1;

nota inferior a 15,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2.

Prova discursiva

A prova discursiva valeu 10,00 pontos e consistiu em uma questão dissertativa, de até 30 linhas a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos do cargo de Auditor.

Carreira na Sefaz AC

Requisitos

Técnico da Fazenda Estadual: certificado de conclusão de curso de nível médio.

Auditor da Receita Estadual: diploma de conclusão de curso de nível superior, em qualquer área de formação.

Contador: diploma de conclusão de curso de nível superior, em nível de graduação, em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Especialista da Fazenda Estadual: diploma de conclusão de curso de nível superior, em qualquer área de formação.

O que faz um Auditor Fiscal?

Salários

Conforme o edital, os futuros servidores receberão os seguintes valores:

Auditor da Receita Estadual: R$ 20.524,32

Conforme consulta ao Portal da Transparência do órgão, é possível encontrar muitos servidores no cargo de Auditor com salário líquido de mais de R$ 20 mil:

Contador e Especialista da Fazenda: R$ 9.171,85:

A remuneração é constituída de vencimento básico no valor de R$ 3.987,76, acrescido da Gratificação de Atividade Fazendária – GAF (parcela fixa) de 60%, correspondente ao valor de R$ 2.392,66, e de Gratificação de Produtividade Fazendária (parcela variável) de até 70%, correspondente ao valor de R$ 2.791,43, podendo alcançar o valor de R$ 9.171,85.

Técnico da Fazenda Estadual: R$ 3.190,24

A remuneração é constituída de vencimento básico no valor de R$ 1.387,06, acrescido de Gratificação de Atividade Fazendária – GAF (parcela fixa) de 130%, correspondente ao valor de R$ 1.803,18, perfazendo o valor de R$ 3.190,24.

Cargos vagos

Atualmente, o quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda do Acre conta com 266 cargos vagos, sendo 51 referentes ao cargo de Auditor Fiscal I:

Informações do concurso Sefaz AC