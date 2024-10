Conheça o presidente de sindicato que se tornou o candidato a vereador mais votado de Rio Branco

Quando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) encerrou a apuração das eleições neste domingo (6), um recorde foi confirmado nas urnas: Rio Branco elegeu o vereador mais bem votado de toda a sua história, com 5.898 votos.

O candidato que teve a honra de quebrar esse recorde foi o empresário Bruno Moraes, de 36 anos, do Progressistas.

A vitória de Bruno ajudou a consolidar mais ainda um grupo político forte no Acre: o da terceirização, que já tem o deputado estadual Fagner Calegário, eleito em 2018 e reeleito nas últimas eleições estaduais.

Apesar da vitória estrondosa nas urnas neste ano, Bruno vinha de duas derrotas seguidas no estado. Mesmo sempre sendo muito bem votado, as siglas escolhidas não ajudavam e ele não assumia os cargos em razão da legenda.

Em 2020, ele foi o 12° mais votado, com 2.098 votos. Na época, ele havia concorrido pelo Republicanos. Acabou ficando de fora. Dois anos depois, em 2022, disputando pela primeira vez uma cadeira na Câmara Federal, pelo Podemos, Bruno alcançou mais de 5 mil votos.

Ao ContilNet, ele contou como foi o longo caminho até se tornar o vereador mais bem votado da história nas eleições deste ano e sobre as prioridades que serão tomadas pelo mandato a partir de 2025.

Veja a entrevista na íntegra:

Primeiro nos conta quem é Bruno Moraes e como conseguiu chegar nesse patamar de vereador mais bem votado da capital

Falar de mim é meio estranho, né? Mas vou tentar. Eu venho de uma família que sempre me ensinou a importância de trabalhar, então isso permaneceu comigo até os dias atuais. Tenho 36 anos, sou filho da Dona Eneida e pai do Enzo. Comecei a trabalhar desde muito novo. Em 2019, me tornei presidente mais jovem do Sindicato das Empresas Terceirizadas, onde tive a felicidade de estar à frente de muitas conquistas para a categoria. E foi onde eu me apaixonei por esse segmento lindo e que foi o responsável por me colocar nesse lugar de privilégio que é ser o vereador mais votado da história de Rio Branco.

Como você se sente atingindo um número de votos tão significativo?

Estou extremamente grato e honrado por essa vitória histórica! Ser o vereador mais votado da história de Rio Branco é uma responsabilidade enorme que recebo com humildade. Cada voto representa a confiança e a esperança de milhares de pessoas que acreditam no nosso projeto e no que podemos fazer juntos. É um sentimento de alegria e dever, de que o trabalho continua agora com ainda mais força e compromisso com a população.

O que pretende fazer quando assumir o cargo na Câmara de Rio Branco a partir de 2025?

Nosso primeiro passo será atuar com transparência e muita disposição. Quero seguir dialogando com a população, como fizemos durante toda essa campanha, e realizar ações que realmente façam a diferença na vida dos rio-branquenses. Vamos trabalhar por mais inclusão social, mais projetos esportivos, e principalmente pela valorização dos trabalhadores terceirizados, que sempre foi nossa principal bandeira, e que temos muito para conquistar ainda.

O que nós podemos esperar do Bruno como vereador? Quais serão as suas principais bandeiras?

Minhas principais bandeiras sempre foram a geração de emprego e renda, com um olhar especial para os trabalhadores terceirizados, um setor que tem um peso significativo na nossa economia local e que muitas vezes não é valorizado como deveria ser. Quero que a nossa Rio Branco possa voltar a ser um lugar de mudança de vida e oportunidades. Além disso, quero seguir na luta por políticas de inclusão, garantindo mais qualidade de vida para todos da nossa cidade.