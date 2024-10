Veja a lista dos 21 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Rio Branco

Neste domingo (6), pela primeira vez, os eleitores acreanos puderam escolher 21 novos vereadores para a Câmara de Rio Branco, que ganhou mais quatro cadeiras.

Ao todo foram 205.664 na capital acreana. O Progressistas, partido do vice-prefeito eleito, Alysson Bestene, conseguiu a maior bancada, com 5 parlamentares. O PL teve 3 vereadores eleitos. Mesmo número do MDB, partido do ex-prefeito Marcus Alexandre. Assim como o União Brasil.

Veja a lista completa:

Bruno Moraes – Progressistas – 5.898 votos

Samir Bestene – Progressistas – 5.704 votos – REELEITO

Aiache – Progressistas – 5.497 votos

Felipe Tchê – Progressistas – 4.979 votos

Elzinha Mendonça – Progressistas – 4.755 votos – REELEITO

Raimundo Neném – PL – 4.141 votos – REELEITO

Joabe Lira – União Brasil – 4.080 votos

Joaquim Florêncio – PL – 4.022 votos – REELEITO

Lucilene Vale – Progressistas – 4.007 votos

Neném Almeida – MDB – 3.827 votos

Antônio Morais – PL – 3.482 votos – REELEITO

Marcio Mustafá – PSDB – 3.333 votos

Eber Machado – MDB – 2.991 votos

Matheus Paiva – União Brasil – 2.982 votos

Rutênio Sá – União Brasil – 2.775 votos – REELEITO

Leôncio Castro – PSDB – 2.607 votos

João Paulo Silva – Podemos – 2.298 votos

Moacir Júnior – Solidariedade – 2.258 votos

André Kamai – PT – 2.240 votos

Zé Lopes – Republicanos – 2.153 votos

Fábio Araújo – MDB – 2.106 votos – REELEITO