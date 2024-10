Consoles ou computador: Como os jovens brasileiros preferem jogar?

O universo dos videogames é amplo e variado, abrangendo diferentes plataformas e proporcionando diversas experiências de jogo. No Brasil, a decisão entre jogar em consoles ou no computador é um assunto importante, principalmente entre os jovens, que formam a maioria da comunidade no país. Isso quer dizer que essa discussão não é apenas sobre as escolhas dos jogadores, mas também as mudanças tecnológicas e econômicas do mercado de games nacional.

O país vive um momento de crescimento desse tipo de jogo, considerado eSports, porque cada vez mais os jovens são adeptos da diversão online. O streaming sem dúvidas hoje é um fenômeno entre os jovens, e muitos jogadores que são criadores de conteúdo na internet acabam influenciando seus seguidores a utilizar essas plataformas, seja de uma forma indireta jogando esses tipos de jogos ou mesmo pelas transmissões que eles fazem.E com isso, vem também aumentando as disputas e competições em torneios nacionais e internacionais focados na cultura dos jogos online em alta performance. Alguns jogos por exemplo, são jogados em competições profissionais, tais como, League of Legends, Valorant e Counter-Strike.

O mercado de jogos vêm ganhando não só popularidade mas tornou-se um mercado muito lucrativo tanto para o usuário que pratica diariamente quanto para as empresas idealizadoras dos jogos e softwares utilizados nos computadores e consoles. Vamos apontar abaixo as diferenças entre o jogador utilizar um PC e um console, avaliando o custo-benefício de cada equipamento, mas também a personalização, o desempenho e a variedade de opções de jogos que cada um oferece.

Há um grande número de jovens que preferem explorar os caça-níqueis online, uma modalidade de jogo que cresce no Brasil, diversidade essa de jogos que têm atraído ainda mais adeptos, que procuram novas formas de entretenimento e, em alguns casos, de lucro. Ou seja, para o jogador brasileiro a decisão depende muito de vários fatores que encontramos no mercado, que podem ser tanto a performance do equipamento quanto os jogos, a variedade de opções, e até mesmo o que torna muito relevante no Brasil é o custo, que pode ser muito alto por conta dos impostos. Mas é interessante dizer que a paixão dos brasileiros pelo game só vem crescendo cada vez mais, impulsionados pela tecnologia que vem avançando tanto nos computadores quanto dispositivos móveis.

Computadores: Versatilidade e Personalização

Ao contrário dos consoles, os PCs têm uma variedade muito maior de jogos do que os consoles, o que significa que há muitos jogos populares que podem ser jogados, tanto os mais novos quanto os menos conhecidos.

Isso significa que os jogadores iniciantes têm mais opções do que jogar em consoles, podem aprender com mais facilidade, e os jogos populares entre os jovens, como Counter-Strike: Global Offensive, e MOBAs, como League of Legends, são muito mais populares entre os jogadores de computador e estão se tornando cada vez mais populares no país.

Para os jogadores novatos, essa variedade é uma vantagem significativa, pois permite que eles explorem diferentes opções e encontrem os jogos mais adequados ao seu estilo. Também é muito mais fácil jogar em um computador, como podemos ver em jogos como Fortnite, em que os jogadores de computador superam os jogadores de console em uma grande maioria.

A acessibilidade aos jogos também é outra grande vantagem, pois plataformas como o Steam contribuíram para a crescente popularidade dos videogames, atraindo tanto os novatos quanto os veteranos em busca de novas experiências de jogo.

Além da variedade de videogames, os computadores também se destacam quando se trata de outros tipos de jogos, como jogos de arcade, MMORPGs e até mesmo jogos de cassino online.

Para o público adulto, essa última opção tem sido muito popular nos últimos anos. Desde jogos de mesa, como pôquer e roleta, até jogos de caca-níqueis, os cassinos oferecem uma experiência imersiva que é difícil de ser obtida em videogames e praticamente impossível de ser desfrutada em consoles. Como podemos ver nas plataformas especializadas em cassinos on-line, como o askgamblers.com, a variedade de opções de caca-níqueis é maior do que se poderia esperar, possibilitando que cada jogador encontre o jogo que melhor se adapte ao seu gosto.

Console: Simplicidade e Praticidade

Projetado para ser simples e fácil de ser usado, o console é um dispositivo eletrônico dedicado a jogos de vídeo porque ele se conecta em uma TV, e com ele controles para interagir nos jogos. No caso dos consoles como PlayStation 5 e o Xbox Series X, são muito comuns no Brasil pela sua praticidade, como por exemplo: para começar a jogar, você precisa apenas ligar sem nenhum tipo de ajuste de configuração de software, com mais rapidez. Além disso, costuma também ter jogos mais exclusivos que só são encontrados em suas plataformas específicas, com nomes da Nintendo, PlayStation e Xbox.

Com relação ao custo, podemos dizer que os consoles são uma alternativa mais acessível e com melhor custo-benefício do que os PCs gamers de alta performance. Claro que se for pensar um console que seja último lançamento, ele pode ter um preço inicial mais elevado, mas mesmo assim não se compara por exemplo com o custo de um computador que tenha uma boa configuração para jogos. No Brasil, os custos de eletrônicos, mesmo por conta dos impostos, são muito altos, então essa barreira econômica dificulta para quem quer adquirir um bom equipamento para jogos.