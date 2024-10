COP16: Serão necessários US$ 200 milhões por ano para restaurar a natureza

Na Conferência sobre Biodiversidade (COP16), o mundo já está em vantagem, pois já sabe quanto é necessário para ajudar a restaurar e conservar a natureza: US$ 200 bilhões por ano. Agora, restam as duas etapas mais difíceis: quem fornecerá os recursos e como eles serão distribuídos aos estados e regiões que mais precisam urgentemente desses fundos para começar a agir, como é o caso dos oito países que compõem a Amazônia.

“Apesar das conversações construtivas desta semana e de alguns progressos promissores nas questões “mais fáceis” da COP16, ainda é necessário um importante trabalho de construção de confiança em relação às finanças”, diz Lin Li, diretor sênior de Política Global e Advocacia do WWF International.

“Os países precisam ir além da simples reiteração de suas posições e, em vez disso, buscar soluções para fazer um progresso real. Estamos a apenas dois meses de 2025, o prazo estabelecido na COP15 para que os países desenvolvidos forneçam US$ 20 bilhões por ano aos países em desenvolvimento para a conservação da biodiversidade. É fundamental que o financiamento seja adequado, oportuno e acessível, alcançando as pessoas e os lugares que mais precisam”, acrescenta Li.

O texto em discussão sobre a mobilização de recursos refere-se à criação de um novo fundo independente, sob a autoridade da COP. A discussão sobre o novo mecanismo é importante porque a meta 19 da Estrutura Global de Biodiversidade de Kunming Montreal estabeleceu a mobilização de US$ 200 bilhões anuais e, até o momento, isso seria feito por meio de um fundo fiduciário específico sob a autoridade do Global Environment Facility (GEF).

Embora a cifra pareça grande, ela está muito aquém das necessidades da biodiversidade do planeta.

Desmatamento e queimada próxima à Floresta Nacional Bom Futuro, em Porto Velho, Rondônia, em outubro de 2023/Foto: Marizilda Cruppe/Greenpeace

Juan Bello, Diretor Regional para a América Latina e o Caribe do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), diz que “a meta de financiamento é de US$ 700 bilhões por ano”. Para atingi-la, “é definitivamente necessário abordar uma reforma das estruturas financeiras globais e, nesse sentido, diferentes mecanismos devem ser considerados”.

Trocas de dívida por biodiversidade para os países e a eliminação de subsídios para atividades econômicas que atualmente degradam a natureza, a fim de redirecionar esses fundos para a Estrutura Global de Biodiversidade de Kunming Montreal, são alguns dos mecanismos a que Bello se refere.

A criação de um novo fundo é apoiada pelos países em desenvolvimento, especialmente os países africanos, o Brasil e a Argentina, enquanto as nações desenvolvidas, especialmente o Japão, os Estados Unidos, a Suíça, o Canadá, a Austrália, a Noruega e a Nova Zelândia, se opõem.

No texto inicial de negociação, havia duas opções principais: decidir criar o novo fundo ou adiá-lo para outras COPs. O debate continua entre “vamos decidir fazê-lo e concordar com um cronograma e um programa de trabalho para colocá-lo em funcionamento agora” e “vamos continuar pensando sobre isso”. Em outras palavras, não se chegou a um acordo.

Além disso, o papel das economias emergentes, em especial da China, continua incerto. Alguns países desenvolvidos podem concordar com o início do fundo, mas somente se a lista de doadores for ampliada, o que, para essas nações, deve incluir o gigante asiático.