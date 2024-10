Corinthians vacila, sofre empate do Inter e segue no Z4 do Brasileirão

O Corinthians empatou com o Inter, por 2 a 2, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Os gols do Timão foram anotados por Yuri Alberto, enquanto Bernabei e Ricardo Mathias fizeram para o Colorado.

O placar foi aberto logo no começo da partida. Gabriel Carvalho errou a saída de bola, Memphis Depay tocou para Yuri Alberto, que disparou para o ataque, chutou e estufou as redes. Logo depois, o Inter aumentou o ritmo, Bernabei finalizou da entrada da área, contou com um desvio de Gustavo Henrique e a bola enganou o goleiro Hugo Souza para morrer no fundo do gol.

Na segunda etapa, o Timão voltou para a dianteira do placar após Yuri Alberto aproveitar cruzamento de Depay e cabecear a bola para o gol. Entretanto, o VAR analisou a jogada e flagrou a posição irregular do camisa 9.

No desenrolar do período final, após escanteio, a bola bateu no braço de Thiago Maia e, depois de revisão no VAR, assinalou o pênalti. Yuri Alberto converteu a oportunidade com um chute no ângulo.

Nos acréscimos, o Inter conseguiu conquistar o empate após Ricardo Mathias dar um toque de letra e, mesmo com o esforço de Hugo Souza, a bola passar pela linha e sacramentar o empate no duelo.

Próximos jogos

Agora, o Corinthians irá enfrentar o Athletico-PR, pelo Brasileirão, somente no dia 17 de outubro. Enquanto isso, o Inter fará o clássico contra o Grêmio no dia 19.