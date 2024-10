Corpo com marcas de perfuração é encontrado boiando no rio por ribeirinhos; VÍDEO

Um corpo com marcas de perfuração foi encontrado boiando no rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, nas proximidades da Boca do Môa, nesta quinta-feira (24).

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas e se dirigiram ao local para retirar o cadáver, segundo informações do Juruá24horas.

Ribeirinhos foram os responsáveis por encontrar o corpo na superfície da água.

Até o momento em que esta reportagem está sendo escrita, a polícia ainda não conseguiu identificar a vítima.

O caso segue em investigação pelos órgãos oficiais no município.

Veja o vídeo do momento em que o corpo é encontrado: