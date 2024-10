Crime brutal: homem é assassinado com golpes de tijolo, facadas e ripadas em Rio Branco

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Francisco da Silva Andrade, de 43 anos, vulgo “Pente Fino”, foi assassinado com golpes de tijolos, ripas e facadas na madrugada desta terça-feira, 1°, na Rua José Joaquim, no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, “Pente Fino” estava caminhando em via pública quando foi abordado por criminosos não identificados, que, armados com facas, desferiram vários golpes contra ele, atingindo o rosto, coxa, axila e peito. Não satisfeitos, os autores do crime ainda o agrediram a vítima com tijoladas na cabeça e golpes de ripa pelo corpo. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.

Populares que passavam pela área encontraram Francisco desacordado e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica e outra de suporte avançado. No entanto, quando os paramédicos chegaram, Francisco já estava morto.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia criminal. Em seguida, os policiais colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca dos autores do crime, mas eles não foram encontrados.

Pente Fino, já conhecido pelas autoridades, tinha um histórico criminal que incluía furtos, roubos, ameaças e lesão corporal. Ele era uma figura familiar entre os moradores em situação de rua das imediações do bairro Raimundo Melo. Testemunhas relataram que Francisco, além de ser usuário de entorpecentes, costumava perambular pelas ruas do bairro Wanderley Dantas.

O caso segue, inicialmente, sob investigação dos Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).