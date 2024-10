Criminoso é preso por abusar de mulher na frente do marido durante assalto

Luan P. M.,20, foi preso no condomínio Morar Melhor, na zona Sul da capital de Rondônia, nesta madrugada de segunda-feira (28).

O criminoso é acusado de abusar sexualmente de uma mulher de 35 anos durante roubo em uma residência no bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho (RO).

Conforme o Rondoniaovivo apurou, dois criminosos chegaram na residência armados e renderam um casal.

Os bandidos amarraram o dono da casa e saíram roubando vários objetos. Um terceiro criminoso chegou ao local para ajudar no roubo e dois deles saíram nas motos roubadas.

Luan ficou no local com as vítimas rendidas aguardando os comparsas voltarem para levarem mais objetos.

Porém, o bandido Luan passou a estuprar a mulher na frente do marido dela que estava amarrado.

Um policial civil, amigo do casal, foi avisado do crime e foi para o local rapidamente.

O policial civil também acionou a Polícia Militar. Quando ele chegou ao local, o bandido Luan saiu correndo, pulando muros de residências vizinhas.

Policiais militares chegaram ao local e foram informados de que o criminoso havia deixado o celular dele no local do roubo.

Os policiais então iniciaram diligências e conseguiram localizar o criminoso no condomínio Morar Melhor.

Ele ainda tentou resistir a prisão, mas foi algemado e colocado no camburão da viatura.

A mulher, abusada sexualmente, foi levada para a maternidade para tomar medicamento antiviral.

Os outros bandidos, as motos roubadas e celulares, não foram encontrados. Luan foi levado ao Departamento de Flagrantes.