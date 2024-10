Criminosos invadem fazenda do acusado de matar ex-prefeito; uma pessoa é baleada durante ataque

O caseiro Reginaldo Pires Matos de Souza foi vítima de uma tentativa de homicídio, por disparos de arma de fogo, na noite de quarta-feira (16). O fato aconteceu em uma propriedade rural localizada na Vila Evo Morales, na Bolívia.

Segundo informações da polícia, estavam na fazenda Reginaldo Pires Matos de Souza, Carmélio da Silva Bezerra e uma outra pessoa identificada como Francisco, quando, por volta das 21h, foram surpreendidos por cinco criminosos fortemente armados e encapuzados. Sem dizer uma palavra, os bandidos já chegaram atirando contra as três pessoas presentes no local. Reginaldo estava à frente dos outros dois e acabou sendo atingido nas costas, com o projétil transfixando o abdômen. Carmélio e Francisco conseguiram correr e se esconder em uma área de mata.

Carmélio da Silva Bezerra é apontado como um dos possíveis mandantes do assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, de 52 anos, executado em maio de 2021 com disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser preso, mas a justiça o concedeu habeas corpus.

Os bandidos, a todo momento, pediam uma motosserra e outros bens da propriedade, que foram levados. Além disso, gritavam repetidamente “Aqui é tudo 2”, frase associada à facção criminosa Comando Vermelho. Após a ação, os atiradores fugiram levando os pertences das vítimas.

Uma pessoa da fazenda foi até uma colônia vizinha e pediu ajuda. Em seguida, o primeiro contato foi feito com a Polícia Militar do município de Plácido de Castro, que, no entanto, nada pôde fazer, pois a fazenda está localizada na Bolívia.

A vítima foi transportada de barco até o perímetro urbano da cidade de Plácido de Castro, por volta das 3h55 da madrugada de quinta-feira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos a Reginaldo, que foi encaminhado ao Hospital Manoel Marinho Monte.

Devido à gravidade da lesão provocada pelo tiro, ele teve que ser transferido para Rio Branco, onde deu entrada no pronto-socorro na manhã de quinta-feira. Reginaldo passou por uma laparotomia exploratória e ficou em observação cirúrgica.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado pelos militares do 4° Batalhão, no município de Senador Guiomard. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil de Plácido de Castro.

CASO GEDEON

Gedeon, de 53 anos, foi executado no dia 20 de maio de 2021, no Santa Inês, no 2º Distrito, em Rio Branco (AC). Dois homens chegaram em uma moto e cometeram o crime, que ganhou pedidos por justiça no meio político.

Segundo informações da polícia, o ex-prefeito estava parado próximo ao Batalhão de Trabalho com uma pessoa no interior do veículo, quando foi surpreendido por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta, o garupa desceu e de posse de uma arma de fogo, se aproximou do vidro e realizou foi tiros que acabou pegando na cabeça de Gerdeon. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).